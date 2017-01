Estragos e previsão do tempo mantêm alerta para a região Sul de Blumenau

Chuvas 21/01/2017 | 08h01

Quando começa a chover, os olhares atentos dos moradores do Sul de Blumenau se voltam para a rua. A água que não parava de cair no dia 4 de janeiro ainda é lembrada por eles, que em instantes viram as ruas da região se tornarem rio – em 12 horas choveu 153,2 milímetros, quase todo o volume esperado para janeiro, que era de 180. A consequência daquela chuva não ficou apenas na memória dos habitantes da tranquila área, mas também nas vias.



::: Defesa Civil registra 62 ocorrências de deslizamentos após temporal em Blumenau



Durante 20 dias a Secretaria de Serviços Urbanos (Sesur) teve trabalho intenso na área atingida, onde ainda é possível observar rastros do estrago causado pela passagem da água. Nos pontos mais críticos, como na Rua Anchieta, uma transversal da Antonio Zendron, no Valparaíso, que teve uma galeria foi obstruída e a água transbordou, equipes ainda trabalham no local:



— Foram duas semanas exaustivas e tivemos que aumentar a nossa forma de trabalhar, estender horário e chamar equipe que estava em recesso. Hoje já estamos próximos da normalidade, mas ainda há muito o que fazer. Não temos tantas ruas interditadas, mas ainda temos trabalho em pontes e precisamos tirar algumas barreiras. No primeiro momento fizemos trabalhos emergenciais para garantir a segurança e passagem de moradores — explica o secretário Rafael Jensen.



Um dos pontos de atenção fica na Rua Theodora Gebien, no Valparaíso, onde houve um rompimento de tubulação de drenagem e deixou pessoas sem acesso às residências. A passagem já foi liberada, mas ainda é preciso fazer manutenção na tubulação para então refazer o calçamento. Em uma das transversais da Rua Leopoldo Heringer, também há trabalho a ser feito. Um deslizamento ainda impede a passagem de veículos no local. Desde o temporal, famílias precisam descer e subir um trecho da rua à pé. O lixo está sendo coletado no início da via, mas segundo a Sesur a área está sob monitoramento.



— Nossa visão é que leve mais um mês para deixar a região em condição normal. Isso se não houver novos temporais que possam comprometer os serviços realizados até agora, o que irá gerar retrabalho — ressalta o secretário.



Trabalho continua na área atingida por temporal



No dia seguinte ao temporal, a prefeitura — que emitiu decreto de situação de emergência específico para o Sul de Blumenau — sobrevoou a área atingida para identificar rachaduras e outras situações de risco. O documento entregue dias depois pelo secretário de Defesa do Cidadão, Marcelo Schrubbe ao governo do Estado, e que ainda aguarda homologação, mostrou que serão necessários pelo menos R$ 10 milhões para recuperar os prejuízos causados ao patrimônio público pelo temporal de verão.



— A partir de segunda-feira a gente vai fazer um retorno nas áreas com toda a equipe de geologia e engenheiros e queremos fazer um trabalho minucioso no local, um mapeamento de toda a área — ressalta o diretor da Defesa Civil, Adriano da Cunha sobre as próximas ações.