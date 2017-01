Festa Pomerana se despede neste domingo

Tradição 22/01/2017 | 19h19 Atualizada em

Música, dança, comida, bebida e muita diversão. Assim foram os 11 dias da, que termina neste domingo em. Até a noite de sábado passaram pelo pavilhão da festa— os números de domingo ainda não foram fechados e divulgados. O fim de semana começou com um show de fogos à meia-noite de sexta-feira, que comemorou os 58 anos de emancipação de Pomerode.Quem prestigiou a festa no sábado pôde acompanhar o, que apesar de estar apenas na segunda edição já é uma das tradições da festa e reuniu cerca de 50 instrumentistas. Em três pavilhões diferentes, mais de 20 atrações se revezaram durante o fim de semana para manter a animação dos visitantes.A gastronomia, que também é uma das estrelas festa, teve variedade para atender todos os gostos. Dos lanches, como o salsichão e o X-Alemão, aos pratos típicos, não faltaram opções. Foram vendidas até a noite de sábadounidades dode comida germânica. A competição de Delícias da Tradição Alemã também terminou em grande estilo, com a disputa do Strudel. Os, ofertados quase exclusivamente em versões artesanais, tiverampelos visitantes.Agora a cidade descansa e começa a pensar na próxima edição, que acontece de