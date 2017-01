Homem de 28 anos morre em acidente na BR-470 em Indaial

Trânsito 28/01/2017 | 16h01

Um acidente envolvendo dois carros deixou um homem morto e outro gravemente ferido na BR-470 em Indaial na madrugada deste sábado. As informações são do Corpo de Bombeiros de Indaial e da Polícia Rodoviária Federal, que atenderam a ocorrência por volta de 3h30min na altura do Km 71 da rodovia.



De acordo com o divulgado, a colisão foi entre um Corsa de Pouso Redondo e um Classic com placas de Indaial. O motorista do Corsa, identificado pelas iniciais L.H.M., de 28 anos, morreu no local acidente. O condutor do Classic, um homem de 41 anos, foi conduzido em estado grave ao hospital pela equipe do SAMU.



Esta foi a sétima morte na BR-470 em 2017.