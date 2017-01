Mãe abandona casal de filhos em bairro de Camboriú

Camboriú 05/01/2017 | 16h55

Uma menina de 3 anos e um menino de um ano e meio foram abandonados na manhã desta quinta-feira, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. A mãe teria aberto o portão de uma casa, colocado os filhos do lado de dentro do imóvel e ido embora. Junto com as crianças, a mãe deixou uma mochila com um bilhete dizendo que não aguentava mais ver os filhos passarem fome e pedindo que solicitassem ajuda ao Conselho Tutelar. Na mochila deixada com os pequenos havia também mamadeiras, fraldas e documentos das crianças. O casal que mora na residência em que as crianças foram deixadas chamou a Polícia Militar.

Em bilhete, mãe admite dificuldades e pede ajuda aos filhos (Foto: Fabiano Correia da Silva/Arquivo pessoal)

As crianças foram levadas para um abrigo em Camboriú. O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude. A mãe, uma mulher com idade entre 20 e 30 anos segundo a Secretaria de Assistência Social, teria procurado o serviço social do município pela última vez em junho. Ela já teria antecedentes criminais e deve responder por abandono de incapaz. (Com informações de RBS TV).