Motociclista de 20 anos morre em acidente no Salto do Norte em Blumenau

Trânsito 28/01/2017 | 10h17

Um motociclista de 20 anos morreu no trânsito de Blumenau nesta sexta-feira à noite após bater contra um carro. De acordo com a Guarda de Trânsito, o acidente ocorreu por volta das 23h15min na Rua Engenheiro Udo Deeke, no Salto do Norte, quando uma moto Honda com placas de Blumenau colidiu contra um carro Hyundai Tucson também de Blumenau.



Ramon Regis Luiz, de 20 anos, era o piloto da moto e morreu no local do acidente. Ele chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, que registrou nele diversas fraturas e politraumatismo. O motorista do carro, um homem de 44 anos, não se feriu.