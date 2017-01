Mulher morre em acidente na BR-470 em Agronômica, no Alto Vale do Itajaí

Trânsito 29/01/2017 | 22h13

Uma mulher de 37 anos morreu em um acidente na BR-470 no final da tarde deste domingo em Agronômica, no Alto Vale do Itajaí.



De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve a identidade divulgada, conduzia um Gol com placas de Camboriú e estava sozinha. Ela perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore no Km 155,8 da rodovia federal.



Os bombeiros foram acionados mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



