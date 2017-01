Pedro Machado: funcionários da Teka decidem entrar em greve em Blumenau

Empresas 26/01/2017 | 16h49

Trabalhadores do setor de produção da Teka cruzaram os braços nesta quinta-feira em protesto ao atraso de salários. Segundo a presidente do sindicato da categoria (Sintrafite), Vivian Kreutzfeld, o pessoal recebeu apenas um terço dos vencimentos de dezembro.

:: Leia mais informações de Pedro Machado



A reclamação é de que a situação se tornou rotineira na companhia, que está em recuperação judicial e passa por dificuldades financeiras. Além do parcelamento de salários, o sindicato alega que a Teka há muito tempo não deposita o FGTS e não estaria pagando férias e rescisões contratuais dos funcionários.

Segundo o sindicato, a linha de produção tem 600 funcionários, dos quais 90% teriam aderido à paralisação. Eles estão concentrados no refeitório da companhia. Os funcionários da área administrativa continuam trabalhando normalmente. Ainda de acordo com a entidade laboral, a empresa não havia aberto um canal de diálogo até o início da tarde desta quinta-feira.

Contraponto

Em nota oficial enviada à coluna, a Teka admite que a paralisação das atividades "em alguns departamentos da unidade de Blumenau" ocorreu em função dos "resíduos de pagamento dos salários de dezembro". A empresa garante que os funcionários serão pagos até o fim do mês.

A companhia também descarta que haja pressão para o retorno aos postos de trabalho, ao contrário do que alguns trabalhadores teriam relatado ao Sintrafite.

No texto, a companhia diz ainda que prevê a normalização do pagamento dos salários até o quinto dia útil do mês a partir de março. E reforça que "todo mercado consumidor tem declínio de vendas nos dos primeiros meses do ano, sendo este um fato econômico histórico", lembrando das dificuldades impostas pela crise.

Confira abaixo a íntegra do posicionamento da Teka enviado à coluna:

Algumas notícias veiculadas atualmente na mídia local tem o cunho de deixar os trabalhadores da TEKA inseguros quanto aos caminhos da Empresa.

Como todo mercado consumidor tem declínio de vendas nos dois primeiros meses do ano, sendo este um fato econômico histórico, em especial aqueles que não produzem gêneros de primeira necessidade, como alimentação e remédios, citados como exemplo.

Também não é novidade nem segredo as dificuldades dos mercados produtivo e consumidor na economia brasileira, que vive um cenário de dúvidas políticas, econômicas e sociais sem comparação a outros períodos, o que se estende a toda a cadeia produtiva.

À despeito de atravessar algumas dificuldades que entende momentâneas e superáveis, a TEKA vem honrando com os salários de seus trabalhadores, muito embora de forma parcelada, garantindo mais de 1.800 empregos diretos e muitos outros indiretos, contribuindo para com o desenvolvimento social e econômico da região.

A TEKA tem um Plano de Recuperação Judicial aprovado, que a Empresa vem cumprindo, e seus números econômicos vêm melhorando gradativamente, conforme comprovam os balanços apresentados à CVM.

Dentre as obrigações, está o pagamento dos salários de seu trabalhador no quinto dia do mês seguinte, para o que a TEKA já vem trabalhando para normalização a partir de março próximo, no cumprimento do plano estabelecido.

A paralisação das atividades ocorrida em alguns departamentos da Unidade de Blumenau decorre dos resíduos de pagamento dos salários de dezembro, que serão cumpridos até o final do mês, conforme previamente informado ao trabalhador, sendo certo que não há pressão de nenhuma espécie por parte da empresa para o retorno dos trabalhadores aos seus postos de trabalho, conforme quer fazer crer o Sindicato.

Histórico recente delicado

A situação financeira delicada da Teka não é de agora. Em dezembro passado, a companhia solicitou a liberação de parte de um dinheiro depositado em uma subconta vinculada à Justiça, oriundo de precatórios federais, para pagar a segunda parcela do 13º salário dos funcionários.

Ao fazer o pedido, a tradicional empresa têxtil alegou na época que passava por dificuldades financeiras porque "parta dos valores previstos no plano de recuperação ainda não entraram em caixa". A Justiça acabou liberando R$ 2 milhões, a serem devolvidos, com correção e juros, em seis parcelas mensais.

Antes disso, a Teka já havia sido condenada pela Justiça do Trabalho a pagar os salários de seus funcionários até o quinto dia útil do mês seguinte.