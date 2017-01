Pedro Machado: trabalhadores do transporte coletivo chegam a acordo com sindicato patronal

Blumenau 25/01/2017 | 18h13

Os sindicatos das empresas de transporte de passageiros de Santa Catarina (Setpesc) e dos trabalhadores de Blumenau (Sindetranscol) chegaram a um acordo com relação à convenção coletiva. Ponto de polêmica nas conversas, a cláusula que estabelece um piso salarial para funções de retaguarda da operação do transporte coletivo, como mecânicos e eletricistas, reivindicada pelo Sindetranscol, acabou sendo retirada do texto.

:: Leia mais informações de Pedro Machado

O benefício, porém, ficará garantido graças a um acordo à parte, feito diretamente com a Piracicabana. Caso outra companhia assuma a operação na cidade, a categoria terá de negociar essa condição específica novamente com o novo prestador. Por ora, partes entendidas e serviço funcionando normalmente.