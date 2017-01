Piracicabana é a única empresa a apresentar proposta para o transporte coletivo em Blumenau

Fim da espera 30/01/2017 | 14h21

Um ano e uma semana depois do prefeito Napoleão Bernardes anunciar o rompimento do contrato de concessão do transporte coletivo com o Consórcio Siga, a prefeitura de Blumenau abriu os tão esperados envelopes com propostas da nova licitação do serviço de ônibus na cidade. A Viação Piracicabana, empresa que realiza o serviço emergencial na cidade desde fevereiro do ano passado, foi a única a apresentar proposta e passará por avaliação. A empresa propôs uma tarifa de R$ 3,90, valor que era o teto estipulado no edital.

A abertura dos envelopes representa o primeiro degrau até a assinatura do contrato com a nova prestadora do serviço, que irá deter a concessão por 20 anos. Agora, a proposta será analisada pela Comissão Especial de Estudos e Projetos do Transporte Coletivo, que avaliará também os documentos de habilitação da empresa, que deve comprovar que cumpre os requisitos mínimos exigidos pela prefeitura – de capital financeiro e estrutura. Após a reunião de hoje, ainda irão acontecer pelo menos mais três até o fim do processo, que é passível de recursos por parte de outras empresas e deve levar, pelas expectativas do poder público, 30 dias.



::: Entenda como funciona todo o processo de escolha da nova empresa de ônibus

Passados todos os prazos burocráticos, a prefeitura e a empresa vencedora irão assinar o contrato e, então, a nova concessionária terá 90 dias para iniciar a operação em Blumenau. Até lá, a Viação Piracicabana mantém o serviço emergencial que opera na cidade desde fevereiro do ano passado.