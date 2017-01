Previsão aponta chuva até quinta-feira em Blumenau

Tempo 31/01/2017 | 20h20

A chuva intensa que cai desde sexta-feira no Vale do Itajaí acendeu a luz de alerta em Blumenau. Sem a presença de sol e com o solo saturado, a probabilidade de escorregamento passou a média em toda a cidade, excetuando o Garcia, onde o risco já é considerado alto, conforme dados do AlertaBlu. O volume de chuva médio no mês de janeiro na cidade é de 180 milímetros, enquanto nos 31 primeiros dias de 2017 o total registrado em alguns pontos na região Sul foi de 390 milímetros — mais do que o dobro.



O alerta é por conta da previsão de mais chuva para esta quarta e quinta-feira em Blumenau. Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, do AlertaBlu, nesta quarta o tempo se mantém instável, com chuva constante que varia de fraca a forte e com algumas trovoadas no decorrer do dia. Enxurradas, comuns no verão, estão descartadas.



— Essa condição que a gente tem hoje não é algo comum para o verão. Sol e tempo mais firme mesmo só teremos a partir de sexta-feira — explica Verardo.



Nesta terça-feira, a Secretaria de Defesa do Cidadão de Blumenau emitiu o primeiro comunicado oficial quanto à possibilidade de escorregamentos na cidade. Foram oito ocorrências desde segunda-feira — nas ruas Içara (Itoupava Seca), Engenheiro Odebrecht (Garcia), Progresso, Brusque (Glória), Bernardo Selke (Velha), Emilio Jurk (Água Verde) e duas no bairro Nova Esperança, na 22 de julho e Augusto Groh. Foram cinco deslizamentos, duas quedas de árvore e uma queda de muro.



Estragos e morte

em Florianópolis



Na Capital, a forte chuva que caiu durante a madrugada de hoje trouxe estragos e um jovem de 21 anos morreu em um deslizamento no bairro Saco dos Limões — outra pessoa ainda ficou ferida nessa ocorrência. Joinville registrou 20 pontos de alagamentos, com cinco locais interditados e 12 quedas de muros. No total, 120 pessoas tiveram que deixar suas residências na cidade.



Para alertar a população com relação a desastres naturais, o Ministério da Integração Nacional abre amanhã o cadastro para pessoas que queriam receber dados via torpedo SMS. É um projeto piloto que englobará 20 municípios no Estado, entre eles três no Vale do Itajaí: Ilhota, Rio dos Cedros e Rio do Sul. Para participar, o morador precisa enviar uma mensagem constando o seu CEP para o número 40199. Não há custo. Em Blumenau, os alertas são enviados para pessoas que baixaram o aplicativo do AlertaBlu, disponível para aparelhos com o sistema Android e iOS.