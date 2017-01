Sommerfest cresce em público e consumo em 2017

Oktober de verão 28/01/2017 | 16h30

Os números não mentem: a Sommerfest é mais um evento que vai se consolidando no calendário blumenauense. A mini-Oktoberfest de verão, que esse ano ocorreu nas quintas e sextas-feiras do dia 5 de janeiro até o dia 28, teve aumento no número de visitantes, consumo de chope e alimentação em comparação aos anos anteriores. O sucesso foi tanto que todo mundo quis aproveitar as horas finais de festa: a última noite da Sommerfest teve 5.601 visitantes, o maior público registrado desde a primeira semana de 2014.

De acordo com os números divulgados pelo Parque Vila Germânica, o público total da Sommer também cresceu um pouco. No total, 33.127 pessoas passaram pelo pavilhão da festa em 2017, 3% a mais que no ano passado. E quem veio também consumiu mais: foram 80.959 copos de chope vendidos, 14,7% a mais do que na edição anterior. Em média, cada visitante tomou 2,4 copos de chope para se refrescar no calor do verão blumenauense.

Seguindo a mesma linha que a prefeitura de Blumenau comemora nos resultados da Oktoberfest, a venda de comidas na Sommerfest também cresceu mais de 15% nessa edição. Foram 15.082 pratos vendidos, 16,4% a mais em comparação com 2016. Além dos resultados dentro da Vila Germânica, a secretaria de Turismo já coloca a Sommerfest como um evento de sucesso no calendário da cidade, com estímulo à rede hoteleira e o comércio no empório da Vila.