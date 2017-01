Rio do Sul 26/01/2017 | 18h48

Três mulheres são detidas após abandonarem filhos sozinhos em casa

Seis crianças foram encontradas em uma residência do bairro Canoas enquanto as mães estavam em um bar

Três mulheres foram detidas por suspeita de abandono de incapaz por volta das 19h dessa quarta-feira, em Rio do Sul. Elas teriam deixado os filhos, cinco crianças com idades entre 1 e 10 anos e mais um bebê de apenas três meses sozinhos em casa desde o início da tarde para ir a um bar.



Dois vizinhos teriam ouvido choro e visto as crianças em casa e acionaram a Polícia Militar. No momento da chegada da equipe da PM uma vizinha segurava o bebê de três meses no colo e as demais crianças estavam no interior da casa, onde as portas estavam abertas e, segundo a PM, havia fezes e restos de comida espalhados pelo chão.



A criança mais velha informou que a mãe dela e outras duas mães das crianças estariam em um bar a três quadras da residência em que estavam, que fica no bairro Canoas. Na entrada do bar a PM localizou uma das mães, uma mulher de 30 anos, e no interior do estabelecimento as outras duas, uma jovem de 21 e outra mulher de 45, que seria sogra das outras duas suspeitas.



As três receberam voz de prisão e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, mas pagaram fiança e não chegaram a ser conduzidas ao presídio. Elas vão responder por abandono de incapaz.



O Conselho Tutelar de Rio do Sul informou que as crianças foram entregues temporariamente para os pais, que assinaram termos de responsabilidades, e que os familiares receberão acompanhamento. Às conselheiras, as mulheres alegaram que iriam deixar os filhos com uma vizinha e que teria sido uma infelicidade, mas não deram explicações por que deixaram as crianças sozinhas.