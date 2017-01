Vacina contra febre amarela chega a todos os AGs de Blumenau nesta terça-feira

Saúde 23/01/2017 | 20h45

A alta procura pela imunização contra a febre amarela em Blumenau motivou a Vigilância Epidemiológica a ampliar o número de unidades de saúde com doses da vacina à disposição. A partir desta terça-feira todos os sete ambulatórios gerais — na Velha Central, Escola Agrícola, Progresso, Fortaleza, Itoupava Central e Badenfurt — e não somente o do Centro, estarão aptos a imunizar pacientes contra a doença.



Nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou três mortes por febre amarela, outros três óbitos estão sob investigação e há ainda 10 casos suspeitos. Todas as vítimas estiveram em Minas Gerais, que já enfrenta um surto da doença.

— A febre amarela está descendo, já está em São Paulo. Daqui a pouco o Brasil inteiro terá de fazer a vacinação em massa. Estamos correndo atrás do prejuízo, tentando apagar incêndio — avalia Ivonete dos Santos, gerente da Vigilância Epidemiológica de Blumenau.



Conforme Ivonete, a busca das pessoas pela vacina deve fazer com que o número de doses aplicadas em todo o mês de janeiro já seja superior a 2016, quando 2.964 pacientes foram imunizados. A projeção da Secretaria Municipal de Saúde é de que pelo menos cem pessoas procurem diariamente cada um dos AGs, porém Ivonete reforça que apenas as que vão viajar para áreas de risco (confira abaixo) é que podem ser imunizadas.



ÁREAS DE RISCO



• Todos os municípios dos estados da região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, incluindo o Distrito Federal)



• Todos os municípios do Maranhão



• Todos os municípios de Minas Gerais



• Parte da Bahia, Piauí, Espírito Santo e São Paulo



• Parte do Norte e Nordeste do Paraná, nas regiões que englobam as cidade de Umuarama, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu



• Grande parte do Rio Grande do Sul, incluindo a grande Porto Alegre e regiões como as de Santa Maria, Viamão e Caxias do Sul



• Oeste de Santa Catarina