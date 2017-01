Veja como curtir a Festa Pomerana, que termina neste final de semana em Pomerode, até o fim

Tradição 21/01/2017 | 09h01

Heinrich Band ficaria orgulhoso. O alemão, nascido em 1821, é o inventor do bandoneon, instrumento musical comum em regiões de origem germânica e que, mesmo com as tecnologias, consegue se manter entre as novas gerações. Neste sábado, cerca de 50 instrumentistas vão se reunir durante a 34ª Festa Pomerana para o 2º Encontro de Tocadores de Bandoneon, marcado para as 13h. Essa é apenas uma das 29 atrações que marcam os dois últimos dias da festa mais alemã do Brasil. Na madrugada de sexta-feira para sábado, à meia noite, uma queima de fogos ainda marcou a comemoração dos 57 anos de emancipação de Pomerode.



::: Confira a programação da 34ª Festa Pomerana



Alguns velhos conhecidos vão animar os três pavilhões da festa mais alemã do Brasil durante esse fim de semana. No sábado, a Banda Herr Schmitt, do ex-integrante da Cavalinho Michael Lochner, estará presente no pavilhão principal a partir das 23h. Os timboenses da D’Fiebes, além de outros como o Trio Edelweiss e Banda Bavária ainda tocarão durante no sábado e domingo, respectivamente.



Para quem não está habituado com a festa, três pontos – além das bandas, é claro – chamam a atenção. A primeira são as competições típicas, inclusive com interação com o público, que terão as finais no domingo à noite.



O segundo item são os chopes artesanais, a cargo de quatro cervejarias catarinenses: Schornstein, Opa Bier, Wunder Bier e Börck, que trazem 12 opções de estilos de cerveja – pilsen, kölsch, IPA, bock, weizen, imperial stout, red ale, red lager, premium, malzbier e old ale, além da coquetel de chope de vinho.



O terceiro é a gastronomia típica. São 41 opções, desde as mais populares, como o cachorro-quente, até as mais gourmets, que envolvem as iguarias alemãs, como o jägerschnitzel (filé mignon suíno empanado, ao molho madeira e champignon, guarnecido com batata gratinada) ou o wildschwein (javali grelhado). Comer bem, definitivamente, não é um problema. Um evento no sábado, às 21h, ainda vai escolher o melhor Strudel no Concurso de Delícias das Tradições Alemãs.



O ingresso sábado custa R$ 20. No domingo, R$ 10 para quem entrar antes das 17h. Depois, é de graça.



>> Confira a programação completa para o fim de semana



Sábado:

- Pavilhão Principal

11h – Irmãos Radoll

15h – Trio Pomerano

18h – Banda Verde Vale

23h – Banda Herr Schmitt

1h – Lino Orquestra



Domingo:

Pavilhão Principal

11h – Trio Edelweiss

15h – Banda Milênio

18h – Banda Bavária

21h – Banda Cruzeiro



Desfiles

Sábado: a partir das 18h

Domingo: a partir das 9h30min



Atrações culturais



Sábado

2º Encontro de Tocadores de Bandoneon, às 13h

Concurso de Delícias das Tradições Alemãs – Strudel, às 21h



Domingo

Finais das competições típicas, a partir das 19h



Ingressos

Sábado: R$ 20

Domingo: R$ 10 – após as 17h a entrada é gratuita.