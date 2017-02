À procura de um emprego, blumenauense viu oportunidade em um outdoor

Especial Empregos 22/02/2017 | 07h01

Bibiana Sevegnani faz parte de um grupo bem comum nos últimos anos. Funcionária de uma grande empresa, foi demitida em abril de 2016 junto de outros 14 funcionários em um corte de custos. Aos 28 anos, limpava a mesa do lugar em que trabalhava há sete anos e meio e enfrentava a primeira demissão da carreira de engenheira eletricista. Também pela primeira vez, desde que se formou, entrava na estatística dos desempregados.



Embora o baque tenha sido forte, uma semana depois da demissão Bibiana começou a caçada por uma nova vaga no mercado de trabalho. Atualizou o currículo e partiu para agências de emprego, redes sociais, classificados, sites de emprego...



– Absolutamente tudo estava sendo olhado. Me cadastrei para mais de 70 vagas em um site. Mas estava muito difícil, era uma época muito ruim, poucas empresas estavam contratando – lembra.



Com o desemprego, as contas apertaram e ela precisou cortar gastos. Para manter o corpo e a mente saudáveis, manteve na academia um dos poucos gastos extras do orçamento. Foi aí que aconteceu um daqueles momentos que muita gente vai chamar de destino. Dois meses após a demissão, Bibiana estava caminhando pela Rua Humberto de Campos em direção à academia. O relógio marcava 7h30min. A cabeça pensava na quantia de currículos enviados e as respostas que nunca chegaram. Um outdoor no caminho chamou a atenção: era uma empresa de energia fotovoltaica (energia solar) de Blumenau anunciando a participação na Fenahabit.



– Na hora em que vi pensei "nossa, uma empresa em crescimento, de um ramo que está crescendo no Brasil… Vou encaminhar o meu currículo e passar na feira para conhecer eles". Segui até a academia e depois, quando voltei para casa, sentei na frente do computador para o meu ritual de procura de emprego. Eis que mando meu currículo para a tal empresa e 12 minutos depois recebo a ligação do gerente comercial falando que iriam abrir uma vaga para o setor de vendas – recorda.



Assim, sem nem saber que havia uma vaga, o e-mail de Bibiana virou um contato com o gerente, que virou uma entrevista, uma visita na Fenahabit e uma contratação. Após meses desempregada, ela conseguiu a vaga e está na empresa Solarsou até hoje.



– Acho que o mais difícil quando se é demitido é conseguir enxergar as possibilidades. É frustrante ficar enviando currículos e não ter respostas, você cria um bloqueio e às vezes acaba nem se candidatando por achar que não vai dar certo mesmo. Vi o outdoor e pensei "por que não?" e deu certo – conta.



Para ela, ficou a experiência de nunca desistir nas situações desfavoráveis. Mesmo com o baque da demissão e a frustração dos currículos enviados em vão, ela faz questão de contar a história e mostrar como a persistência vale a pena.