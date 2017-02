Trânsito 13/02/2017 | 07h53

Acidente na BR-470 deixa sete pessoas feridas

Colisão ocorreu na divisa entre Blumenau e Indaial. Um motorista precisou ser retirado das ferragens

Um acidente envolvendo dois carros deixou sete pessoas feridas na BR-470 neste domingo à noite. A colisão ocorreu por volta das 18h30min no Km 64 da rodovia, na divida entre Blumenau e Indaial.



Um Celta com placas de Benedito Novo e um Palio Weekend com placas de Blumenau bateram de frente. O motorista do Palio, um homem de 44 anos, ficou preso nas ferragens, precisou ser desencarcerado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Blumenau e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio. O condutor do Celta, um homem de 23 anos, sofreu ferimentos médios.



Outras cinco pessoas estavam nos carros e sofreram ferimentos leves. Entre elas uma criança de três anos e dois adolescentes. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Beatriz Ramos pelo Corpo de Bombeiros de Indaial.