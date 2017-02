Parto 17/02/2017 | 08h26

Bebê nasce dentro de ambulância do Samu em Gaspar

A mamãe e o bebê foram levados ao Hospital de Gaspar para uma avaliação médica e passam bem

Foto: Divulgação / Samu

“Foi uma experiência incrível, em meio a tantas desgraças surge um caso inusitado”. Foi assim que o técnico de enfermagem Paulo Quadros definiu a ocorrência que atendeu nesta quinta-feira de manhã junto de sua equipe da Central Médica do Samu de Gaspar.



Acionada por volta das 9h para atender uma mulher em trabalho de parto no bairro Coloninha, a unidade do Samu chegou ao local em menos de dez minutos, mas não havia mais tempo para levar a mãe ao hospital. O parto, então, foi feito dentro da ambulância pelos enfermeiros.



O menino nasceu com 3,9kg e 50cm. Ele e a mãe foram levados ao Hospital de Gaspar e passam bem.