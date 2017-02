Susto 17/02/2017 | 07h44

Bombeiros apagam incêndio em padaria de supermercado em Blumenau

Fogo começou no forno utilizado para assar carnes e pizzas

O Corpo de Bombeiros de Blumenau foi acionado nesta quinta-feira para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um supermercado. O forno elétrico da padaria da Cooper da Rua dos Caçadores, na Velha, começou a pegar fogo por volta das 10h40min.



As chamas e a fumaça não chegaram a se espalhar e foram contidas pelos bombeiros ainda dentro da padaria. Exaustores do local foram utilizados para ventilar a área e foi feita a verificação da parte elétrica. O único dano foi no forno, que era utilizado para assar carnes e pizzas.