Caixa estima que 410 mil pessoas poderão sacar o FGTS no Vale do Itajaí

A partir do dia 10 de março, cerca depessoas dopoderão sacar o valor parado em. A informação é de Vilmar Back, superintendente regional da Caixa econômica Federal para o Vale do Itajaí em exercício.Segundo ele, só em Blumenau são 104 mil contas, o que representa 25% dos beneficiados da região. Itajaí está logo atrás, com 58 mil pessoas (15%), seguido de Balneário Camboriú, com 40 mil (10%) e Brusque, com 28 mil (6,8%). Apesar do número, Vilmar alerta para as contas que podem estar zeradas, já que a cidade teve duas grandes liberações de FGTS em decorrência de desastres naturais nos últimos anos — 2008 e 2011.— Historicamente o Vale tem uma parcela importante desses valores, mas este ano o número deve ficar um pouco abaixo da expectativa, já que muita gente retirou o saldo das contas nesses dois momentos, principalmente em 2008.Para facilitar o acesso dos cidadãos aos dados das contas inativas a Caixa preparou dois canais exclusivos de atendimento: o site, onde o trabalhador pode consultar as contas, o saldo e até a data de saque, e o telefone, que também aceita ligações de celular. Os dois canais são exclusivos para esclarecimentos sobre as contas inativas.O banco também preparou a estrutura das agências para auxiliar quem tiver dúvidas sobre os saques. De hoje até o final desta semana todas as agências vão abrir duas horas mais cedo para atendimento exclusivo a questões das contas inativas. Com exceção de abril, em todos os meses de pagamento — de março a julho — a Caixa também estará aberta durante, para atender aos trabalhadores que não puderem comparecer durante a semana. Excepcionalmente, as agências também funcionarão neste sábado, 18, para sanar dúvidas e orientar os beneficiários.No Vale, serão— pelo menos uma em cada praça atendida pelo banco, garante Back. Em Blumenau estarão funcionando