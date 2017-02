Caminhão sem freio atinge casa no Progresso, em Blumenau

Acidente 23/02/2017 | 10h23

Um caminhão com problemas no freio acabou atingindo uma casa e causando sérios danos à estrutura dela nesta quarta-feira à tarde no bairro Progresso, em Blumenau. De acordo com a Guarda de Trânsito, o caso ocorreu por volta das 17h, quando o caminhão conduzido por um homem de 56 anos ficou sem freio e desceu a Rua Tecla Rulensky de ré.



De acordo com o relato dos moradores, o caminhão fazia um frete e estava muito pesado. Ele não teria conseguido subir a rua e tentou arrancar no meio da subida. Na hora o freio teria estragado e o caminhão ficou sem controle, batendo contra a casa.



O impacto afetou a estrutura da residência e a Defesa Civil precisou ser acionada para avaliar o estrago. A dona Lourdes Sousa Reis, de 64 anos, mora na casa com o marido e um neto, e estava na janela quando viu o acidente.



— Eu vi na hora que o caminhão perdeu o controle e bateu com tudo aqui. Foi um susto enorme. Agora não dá para ficar dentro da casa, estrala tudo, parece que vai cair. Levamos um colchão para o banheiro nos fundos e tivemos que passar a noite lá — relata a moradora, que ainda não sabe onde vai passar os próximos dias, já que a casa foi condenada.



Escoras de madeira foram posicionadas e estão dando sustentação para a casa enquanto os moradores tentam tirar alguns pertences do local.