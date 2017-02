Cao Hering: "Num dia qualquer de sua vida, você é acossado pelo incontrolável desejo de dizer alguma coisa escrita"

Opinião 03/02/2017 | 07h01

Na gênese de quem se mete nisso certamente cabe um "no princípio era o caos".Num dia qualquer de sua vida, você é acossado pelo incontrolável desejo de dizer alguma coisa escrita. Achismos, aventura, emoções, até poesia, sei lá. Aí você vai à luta e, de cara, dá com o vazio primordial. Depois com as infinitas armadilhas da gramática, os lugares-comuns, palavras repetidas.Provavelmente seu primeiro texto também estará crivado com os malditos "quês". É a praga-mor. Procurei, sem sucesso, nos Phrase Books de Roberto Duailibi a frase exata de um autor famoso na qual afirma ter descoberto tarde demais que não sabia escrever.É meio por aí.Você nunca sabe se está no caminho certo. No meu caso, talvez já devesse deixar de lado a politicalha corrupta. Sempre tive profunda admiração por essa turma boa de esquadrinhar o quotidiano. A Martha Medeiros, por exemplo, ela puxa um fiapo de um episódio aparentemente sem importância e com uma habilidade desconcertante se sai com verves de grudar na poltrona.Esta semana tive o prazer de reencontrar, vejam só, depois de quatro décadas, o amigo de juventude, professor, astrofísico e, surpresa!, excelente contista. O Adolfo é um desses amigos por natureza. Tanto tempo sem o menor contato e lá estávamos nós papeando como quando frequentávamos o curso pré-vestibular. Presenteou-me com dois de seus livros –– e, pronto!, depois de saborear umas boas páginas, voltou a vontade de escrever sobre pontos fora da curva. Escrevinhações à parte, também quero muito ouvir o Adolfo abordar o universo...Falar em universo, estive ao telefone com o ilhéu Marco Antônio Arantes, contista fascinante, e lhe falei da minha perplexidade favorita: nossa incomensurável insignificância ante o espaço sideral. Devolveu por e-mail: Há um assunto (...) que eu gostaria de encompridar um pouco, o da insignificância da Terra, ou do homem, diante do universo. São dois aspectos, acho. O primeiro, de que é preciso uma inteligência abissal (...), uma condição de abstração e teorização impensáveis, para conseguir-se alguma coisa tão sofisticada quanto "eu não sou nada diante do Universo". O segundo, claro, é que "eu diante do Universo" (como se falássemos de duas coisas diferentes) não existe. O conceito "eu" é indissociável do conceito "universo". Restaria saber onde termina "eu", para que, daquele ponto, comece a outra coisa, o "universo". Não dá para separar, meu irmão. O infinito também é aqui, a eternidade também é agora, e tu e eu também somos o universo...