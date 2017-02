Clóvis Reis: Ana Paula Lima fica no PT

Política 25/02/2017 | 07h02

ficará no, independentemente do futuro político do deputado, seu marido, que encaminha filiação ao. A estratégia seria parte de um movimento para a construção de uma aliança PT-PDT para o processo sucessório do ano que vem.As avaliações internas apontam que a coligação teria fôlego para a eleição de seis deputados estaduais, quatro do PT e dois do PDT. Por outro lado, ofereceria uma nova perspectiva para Décio Lima na disputa ao governo do Estado ou ao Senado.Há alguns meses, o deputado ganhou destaque nacional, liderando uma formação de 40 parlamentares que cogitava uma saída coletiva do partido. O grupo temia que e o desgaste do PT para as eleições de 2018 inviabilizasse a renovação de mandatos. Em âmbito regional, a troca de legenda confirmaria uma especulação que começou em meados de 2015, quando surgiram informações desencontradas sobre os projetos do deputado. Agora a transferência parece irreversível.***Voltaram a circular com força os boatos de que o deputado federalestaria de malas prontas para o, o que ele desmente categoricamente. A mudança permitiria o avanço na carreira política com a disputa da eleição majoritária no ano que vem. No PSD os caminhos estão congestionados em direção ao governo do Estado e ao Senado.***volta ana segunda semana de março para um encontro com empresários e representantes de entidades. Ele falará sobre os investimentos na região, com destaque para a, ampliação de barragens e recuperação da. Segundo o secretário executivo da ADR, Émerson Antunes (PSC), o volume de obras não tem precedentes na história.***O clima node Blumenau está péssimo. Apara indicação de nomes para o segundo e terceiro escalões da prefeitura ameaça a unidade interna.***Osde Blumenau andam de olho na, mas não é a, não. É a. Evento interno no meio da semana reuniu uma bancada de quatro representantes. Jovino Cardoso (PSD), Professor Gilson (PSD), Ricardo Alba (PP) e Sylvio Zimmermann (PSDB) saíram de lá devidamente ungidos.***O vereador Alexandre Caminha (PROS) apresentará projeto para o incentivo às cervejarias locais que desenvolverem produtos sem álcool. Ele entende que a medida favoreceria a diversificação da produção, fortalecendo o título de Blumenau como Capital Nacional da Cerveja.