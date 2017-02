Confira a programação do Carnaval em Balneário Camboriú e região

Carnaval para todos 23/02/2017 | 08h04

Quando o relógio termina de soar as doze badaladas que anunciam a virada de um ano para outro uma pergunta começa a rolar: quando é o Carnaval? Para te ajudar a definir a programação do feriado, montamos um guia com as festas que tomam conta da região. E se a seu destino é o Litoral, continue a leitura e aproveite o Carnaval.



BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Sexta-feira



A programação começa a partir do meio-dia e segue até a terça-feira. Ao todo, 19 blocos vão passar pela Avenida Atlântica nas noites de sábado, domingo e segunda-feira, véspera de feriado. Os desfiles começam às 19h na Rua 2.400 e seguem até a dispersão pela Avenida Alvin Bauer. Também acontecem apresentações culturais e musicais e oficinas na Praça Almirante Tamandaré a partir das 14h.



- CARNAVAL 2017 FLASHDANCE

Grande Baile de Abertura do Carnaval com o Bloco do Zero e participação da Rainha do Carnaval Flashdance

Horário: a partir das 23h

Valor: Feminino: R$ 50 (R$ 30 em consumo). Masculino: R$ 80 (R$ 50 em consumo)

Onde: Avenida Atlântica, 1960 (em frente a Praça Almirante Tamandaré)



Sábado



- ENSAIO BLOCO DO ZERO

Horário: 19h

Onde: Praça Almirante Tamandaré



- LUAU DE ADORADORES

Horário: das 19h às 22h

Onde: Praia Central (em frente a Avenida Alvin Bauer)



- CARNAVAL 2017 DA FLASHDANCE

Baile de Carnaval com o Bloco Inimigos da Segunda.

Horário: a partir das 23h

Valor: Feminino: R$ 50 (R$ 30 em consumo). Masculino: R$ 80 (R$ 50 em consumo)

Onde: Avenida Atlântica, 1960 (em frente a Praça Almirante Tamandaré)



- PASSEIO FOLIA

O Passeio San Miguel promove quatro noite de folia com muita música e até bailinho infantil. A programação, pensada para toda a família tem roda de samba, marchinhas e personagens caracterizados para animar a folia. As lojas e restaurantes estarão abertos todos os dias.

- Roda De Samba Grupo Samba Nacional

Atração: Personagem Sambista da Perna de Pau

Horário: 20h

Onde: Passeio San Miguel - Avenida Brasil, 3.322



Domingo



- 4ª CORRIDA DA FANTASIA

Para atletas e foliões, a já tradicional Corrida da Fantasia convida os participantes a darem o máximo de si em um trajeto de aproximadamente cinco quilômetros, colocando o fôlego e a criatividade à prova. Haverá troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias feminino e masculino e prêmios para a melhor fantasia individual, de casal e para o maior bloco.



Percurso: A corrida é na faixa de areia. A largada é na Praça Almirante Tamandaré, em direção a Barra Sul. Os corredores vão até a Rua 2.500 e retornam, passam novamente pela praça _onde haverá um posto de hidratação _ e seguem em direção ao Pontal Norte. Fazem um novo retorno próximo do Hotel Marambaia e finalizam o trajeto chegando à praça novamente.

Inscrições: na Praça Almirante Tamandaré, das 15h às 19h. No sábado das 10h às 19h e no domingo — dia da corrida — das 10h às 18h.

Horário: das 20h às 22h

Valor: R$ 79 por pessoa. Equipes e blocos têm descontos.

Informações: www.sb5.com.br, contato@sb5.com.br, (47) 3363-2871 ou (47) 99202-1900 (whatsapp),



- CARNAVAL 2017 DA FLASHDANCE

- Matinê Infantil - Concurso de Fantasias com Premiação

Horário: das 16h às 20h

Onde: Avenida Atlântica, 1960 (em frente a Praça Almirante Tamandaré)

- Baile de Carnaval com o Bloco Inimigos da Segunda.

Horário: a partir das 23h

Valor: Feminino: R$ 50 (R$ 30 em consumo). Masculino: R$ 80 (R$ 50 em consumo)

Onde: Avenida Atlântica, 1960 (em frente a Praça Almirante Tamandaré)



- PASSEIO FOLIA

- Bailinho Infantil

Marchinhas e muito samba com Bruna Pierami e Eder Luiz. Recreação e brincadeiras com concurso de fantasias e muitas atrações. Carrinhos de pipoca, churros e pintura facial para as crianças que estiverem fantasiadas.

Horário: das 17h às 20h

Onde: Passeio San Miguel - Avenida Brasil, 3.322



- Trio Folia

Atração: Personagem Arlequina

Horário: 20h

Onde: Passeio San Miguel - Avenida Brasil, 3.322



Segunda



- BAILINHO INFANTIL DE CARNAVAL

O Balneário Shopping promove o seu já tradicional bailinho para as crianças na véspera do feriado. O espaço reservado exclusivamente para os pequenos vai contar com playlist especial, recreação infantil, aula de dança, concurso de fantasias, mesa de guloseimas e uma série de surpresas especiais.

Como participar: É preciso fazer a inscrição pelo site balneariocamboriushopping.com.br, no link indicado na página, e levar um material escolar para doação no dia do bailinho.

Horário: das 15h às 18h

Onde: Balneário Shopping - Avenida Santa Catarina, 1 (no pavimento L2, em frente a loja Tok&Stok)



- CARNAVAL 2017 DA FLASHDANCE

- Baile de Carnaval com o Bloco Xinéllis e participação da Rainha do Carnaval Flashdance e show com a DJ e cantora Elke Melo.

Horário: a partir das 23h

Valor: Feminino: R$ 50 (R$ 30 em consumo). Masculino: R$ 80 (R$ 50 em consumo)

Onde: Avenida Atlântica, 1960 (em frente a Praça Almirante Tamandaré)



- PASSEIO FOLIA

- Trio Dom Salvador

Atração: Palhaço Comédia

Horário: 20h

Onde: Passeio San Miguel - Avenida Brasil, 3.322



Terça



- CARNAVAL 2017 DA FLASHDANCE

- Matinê Infantil - Concurso de Fantasias com Premiação

Horário: das 16h às 20h



- Grande Baile de encerramento do Carnaval com os blocos Xinéllis, Do Zero e outros da região.

Horário: a partir das 23h

Valor: Feminino: R$ 50 (R$ 30 em consumo). Masculino: R$ 80 (R$ 50 em consumo)

Onde: Avenida Atlântica, 1960 (em frente a Praça Almirante Tamandaré)



- PASSEIO FOLIA

- Trio Folia

Atração: Palhaço Comédia

Horário: 20h

Onde: Passeio San Miguel - Avenida Brasil, 3.322





ITAJAÍ

- CARNAVAL NO MERCADO



A programação do Carnaval de Itajaí será toda dentro do Mercado Público, com apresentações de grupos musicais à tarde e à noite.

Horário: das 15h às 17h e das 19h às 22h

Onde: Mercado Público de Itajaí - Praça Felix Busso Asseburg, Centro.

Entrada gratuita



Confira a programação completa:



Sexta



- Bateria Show PuraKdência

Horário: das 19h às 23h



Sábado



- Bruna Pierami Quarteto

Horário: 12h



- Louise Lucena

Horário: 14h



- Ricardo Pauletti Trio e Lenildo Gomes

Horário: 16h



- Natália Pereira Quarteto

Horário: 18h



- Siri na Lata

Horário: das 20h à 0h



Domingo



- Bateria Show PuraKdência

Horário: 17h



- Siri na Lata

Horário: das 20h à 0h



Segunda



- Bárbara Damásio

Horário: 17h



- Siri na Lata

Horário: das 19h às 23h





NAVEGANTES



Sexta



- ENTERRO DA TRISTEZA

Horário: 16h30min

Onde: Avenida João Sacavém



- BAILE DO AZUL E BRANCO

Horário : 23h

Onde: Clube Navemar (Rua Vereador Nereu Liberato Nunes, 591 - São Domingos)



Sábado



- TRIO ELÉTRICO

Atração: Banda do Jacarezinho

Horário: 21h

Onde: Avenida Beira-mar - Centro



- TRIO ELÉTRICO

Horário: 21h

Onde: Avenida Beira-mar - Gravatá



Domingo



- DESFILE DOS BLOCOS DE ANIMAÇÃO

Horário: 16h

Onde: Avenida Beira-mar - Centro



Segunda

- NAVEGAY (foto)

Considerado o maior bloco de sujos do Sul do país, a expectativa deste ano é de que mais de 120 mil pessoas participem da festa pelo Centro da cidade.

Horário: 15h

Onde: Avenida Beira-mar - Centro



Terça



- DESFILE ENCERRANDO A FOLIA

Horário: 16h

Onde: Avenida Beira-mar - Centro





PORTO BELO



Sexta



- CONCENTRAÇÃO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO PEREQUÊ

Horário: 21h

Onde: Píer Turístico Municipal - Centro (em frente ao Bistrô)



- BANDA S.A.

Horário: 22h30

Onde: Píer Turístico Municipal - Centro



Sábado



- VOLARE'S BAND

Horário: 22h30

Onde: Píer Turístico Municipal - Centro



- BANDA G4

Horário: 22h30

Onde: Rua do Blumenauense - Perequê Praia



Domingo



- TARDE INFANTIL

Horário: 17h

Onde: Alto Perequê (próximo ao Campo Society do Estevão)



- BANDA TIPO EXPORTAÇÃO

Horário: 22h30

Onde: Alto Perequê (próximo ao Campo Society do Estevão)



Segunda



- Tarde Infantil

Horário: 17h

Onde: Píer Turístico Municipal - Centro



- Banda Incandescente

Horário: 22h30

Onde: Píer Turístico Municipal - Centro



- Bateria da Escola de Samba Unidos de Porto Belo

Horário: 21h

Onde: Rua do Blumenauense - Perequê Praia



- Banda G4

Horário: 22h30

Onde: Rua do Blumenauense - Perequê Praia