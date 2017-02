Corpo de homem que se afogou no rio Itajaí-Açu em Blumenau é encontrado

Acidente 07/02/2017 | 09h28

O Corpo de Bombeiros delocalizou por volta das 8h desta terça-feira o corpo do homem que se afogou no rio Itajaí-Açu domingo depois de se envolver em um acidente de trânsito., no Salto Weissbach, fugido e pulado no rio. Moradores tentaram o tirar da água, mas ele acabou se afogando.Dois dias depois, o corpo foi encontrado nesta terça preso em uma grade de contenção na subestação da Celesc na Rua Bonfim. A identidade do homem ainda não foi encontrada e a causa da morte será confirmada pelo IML.