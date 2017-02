Descubra onde pular o Carnaval com as crianças em Blumenau

Carnaval para todos 23/02/2017 | 08h23

As crianças também precisam de diversão no Carnaval. Para ajudar pais aflitos pela diversão, apresentamos algumas opções.



E quem não gosta de Carnaval também tem direito de aproveitar o feriado — e por isso ganha algumas dicas do que fazer nos quatro dias da Folia de Momo. Confira!



PARA AS CRIANÇAS PULAREM



Sábado



- CARNAVAL CASA LÚDICA

Festinha para as crianças com oficina de máscaras, desfile de fantasias, marchinhas, mesa de frutas e o espetáculo Musicalizando com Sucata, com o artista Ricardo Rigo. Serão sorteados brindes para quem reservar uma vaga na festa.

Como participar: Para reservar é preciso enviar mensagem para o número (47) 99728-0002 (whatsapp).

Horário: das 9h às 12h

Onde: Casa Lúdica - Rua Sebastião Cruz, 54 - Jardim Blumenau



- CARNAVAL INFANTIL DO SESC

Uma programação completa para as crianças aproveitarem o sábado de Carnaval com muita alegria e animação. A programação inclui atividades na piscina (Hidrocarnavalesca e Matinê Molhada), Folia no Bosque, oficina Máscaras da Alegria e o Grito de Carnaval, que acontece a partir das 20h30min.

Horário: a partir das 9h30min, coma tividades durante todo o dia.

Onde: Hotel Sesc Blumenau - Rua Engenheiro Udo Deeke, 1330 - Salto do Norte

Informações: (47) 3334-8100



PARA APROVEITAR EM CASA



Na TV



Se você não vai até o carnaval, ele vai até você. A RBS TV garante pelo menos quatro dias de folia com a transmissão do Desfile das Escolas de Samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. Confira a programação e os temas que cada agremiação vai levar para a avenida:



SÃO PAULO



Sexta - 23h



- Tom Maior - "Elba Ramalho canta em oração o folclore do Nordeste"

- Mocidade Alegre - "A vitória vem da luta. a luta vem da força. e a força… da união!"

- Unidos de Vila Maria - "Aparecida – A Rainha do Brasil. 300 Anos de Amor e Fé no Coração do Povo Brasileiro”

- Acadêmicos do Tatuapé - "Mãe África conta a sua história: Do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbabwe"

- Gaviões da Fiel - "Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge o contraste de uma nova metrópole – Sampa, lugar de sonhos, oportunidades e esperança"

- Acadêmicos do Tucuruvi - "Meu palco é a rua"

- Águia de Ouro - "Amor com amor se paga! Uma história animal"



Sábado - 22h45min



- Mancha Verde - "Zé do Brasil, um nome e muitas histórias"

- Unidos do Peruche - "A Peruche no maior axé exalta Salvador, cidade da Bahia Caldeirão de Raças, Cultura, Fé e Alegria"

- Império de Casa Verde - "Paz. O Império da nova era"

- Dragões da Real - "Dragões canta Asa Branca"

- Vai-Vai - "No Xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita surgiu…Menininha, mãe da Bahia – Ialorixá do Brasil"

- Nenê de Vila Matilde - "A Ópera de todos os povos…Terra de todas as gentes ..Curitiba de todos os sonhos!"

- Rosas de Ouro - "Convivium. Sente-se à mesa e saboreie"



RIO DE JANEIRO



Domingo - 22h30min



- Paraíso do Tuiuti - "Carnavaleidoscópio Tropifágico"

- Grande Rio - "Ivete de rio a Rio!"

- Imperatriz Leopoldinense - "Xingu, o clamor da floresta"

- Vila Isabel - "O Som da Cor"

- Salgueiro - "A Divina Comédia do Carnaval"

- Beija-Flor - "A Virgem dos Lábios de Mel – Iracema"



Segunda - 22h45min



- União da Ilha - "Nzara Ndembu – Glória ao Senhor Tempo"

- São Clemente - "Onisuáquimalipanse (Envergonhe-se quem pensar mal disso)"

- Mocidade - "As Mil e Uma Noites de uma ‘Mocidade’ prá lá de Marrakesh"

- Unidos da Tijuca - "Música na Alma, Inspiração de uma Nação"

- Portela - "Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar"

- Mangueira - "Só com a ajuda do Santo"



- OSCAR 2017



Quem prefere ficar longe do ziriguidum das baterias, porém, pode optar pela cerimônia de entrega do Oscar, a maior premiação do cinema. A transmissão ao vivo pela TV fica por conta do canal pago TNT e pela internet no TNTGo, a partir das 21h30min de domingo.



- NETFLIX



Se você já é um dos usuários do serviço de streaming e pretende aproveitar o Carnaval para tirar aquela folga do mundo, pode ajeitar as almofadas, abastecer a geladeira e navegar pelo suculento cardápio do Netflix. Os quatro dias da Folia de Momo são suficientes para colocar os seriados em dia, descobrir novos vícios ou assistir àqueles clássicos que você está empurrando com a barriga há muito tempo.



- LEITURA

Se ficar na frente da TV é perder muito tempo para você, os dias de folga podem servir para adiantar aquela leitura encostada. Se quiser enriquecer a cultura dentro do tema carnavalesco, uma boa dica é começar a folhear a biografia da estrela Carmen Miranda escrita pelo jornalista Ruy Castro, para descobrir como os turbantes e balangandãs da luso-brasileira de 1m52cm conquistaram Hollywood - e muito mais. Também dá para navegar pelas listas de mais vendidos e descobrir uma nova leitura, ou simplesmente retomar aquele livro esquecido com o marcador de páginas perdido pelo meio da edição.