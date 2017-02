Acidente 01/02/2017 | 07h51

Dois homens mortos são encontrados dentro de carro caído em rio no Alto Vale do Itajaí

Caso aconteceu em Rio do Oeste e o carro tinha placas de Balneário Camboriú

Dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro caído em um rio na cidade de Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí, nesta terça-feira. A Polícia Militar e os Bombeiros foram acionados por moradores que viram o carro dentro do rio por volta das 7h30min.



Ivan Carlo Depiné, de 35 anos, era o motorista do veículo, e Eduardo José Valler, de 33, o carona. Ambos foram resgatados já sem vida. O carro era um Jetta com placas de Balneário Camboriú. Não se sabe como o carro caiu no rio e nem o horário exato do acidente. O IGP esteve no local e uma perícia será feita.