Trânsito 20/02/2017 | 07h38

Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-470 em Rio do Sul

Colisão entre dois carros ocorreu nesta segunda-feira de manhã

Foto: Divulgação / PRF

Uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas feridas na BR-470 em Rio do Sul às 6h15min desta segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal informou que um Fiat Uno com placas de Rio do Sul e um Corsa com placas de Lontras se envolveram na batida, que ocorreu na altura do Km 138 da rodovia.



De acordo com as informações divulgadas, os dois motoristas sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local.