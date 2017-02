Eclipse atrai curiosos ao Observatório Astronômico de Brusque

Astronomia 26/02/2017 | 17h11

O domingo de sol permitiu que os catarinenses pudessem observar o primeirode 2017. O fenômeno é considerado um dos mais lindos da natureza e o maior espetáculo celeste. A reportagem acompanhou o momento noO encontro foi marcado para um pouco antes do grande momento. Os visitantes assistiram à aula do astrônomo, viram algumas fotos do fenômeno e receberam informações e orientações para ver o eclipse solar. Na rua, três telescópios estavam posicionados em direção ao céu, à disposição de quem estava no Observatório.Também foi possível ver o fenômeno através de projeções. O astrônomo explica que o eclipse foi parcial, porque a lua não ficou em linha reta entre a terra e o sol:— Nós preparamos vários equipamentos com filtros especiais para as pessoas acompanharem este fenômeno com a gente.Os visitantes puderam utilizar os equipamentos do observatório para companhar o fenômeno. Imagem: Fabiano CorreiaO estudante Cássio Leoni fez uma "engenhoca" para ver o eclipse sem machucar os olhos. A experiência custou pouco, mas a eficiência do equipamento caseiro fez com que várias pessoas quisessem experimentar o filtro improvisado.— Eu peguei um visor de soldam que compra em qualquer material de construção, fiz um furo colei. Não passa radiação infravermelha e ultravioleta, então não prejudica a visão.Um eclipse provoca tanto encantamento também pela raridade com que acontece. Em Santa Catarina só será possível acompanhar outro fenômeno como este em julho de 2019. Já em agosto deste ano quem estiver no Norte e no Nordeste do Brasil vai conseguir ver um eclipse solar parcial, e nos Estados Unidos a cobertura será total.— Nos Estados Unidos já estão organizando excursões para acompanhar o eclipse. A curiosidade é muito grande. O homem sempre foi atraído por essas curiosidades, elas fascinam.