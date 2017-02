Homem atropela pedestres, foge e pula no rio Itajaí-Açu, em Blumenau

Acidente 06/02/2017 | 08h14

Um homem está sendo procurado por equipes do Corpo de Bombeiros no rio Itajaí-Açu, em Blumenau, desde a manhã deste domingo. Ele teria se envolvido em um acidente e fugido em direção ao rio, onde foi visto se afogando por moradores. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Guarda de Trânsito, o motorista de um Corsa com placas de Blumenau atropelou três pessoas na Rua Bahia, no bairro Salto Weissbach, e fugiu sem prestar socorros aos envolvidos. O acidente foi por volta das 9h50min de domingo.



As três vítimas, uma delas uma criança de sete anos, foram atendidas e encaminhadas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e Samu. Durante o atendimento, uma equipe dos bombeiros foi chamada por moradores da região que viram um homem se afogando no rio Itajaí-Açu a cerca de 250 metros do local do acidente. Equipes foram ao local e não o encontraram. Em contato com os moradores, testemunhas relataram que viram o homem se envolver no acidente, abandonar o carro e fugir em direção ao rio. Um homem que passava de barco teria tentado o ajudar a sair da água, mas ele teria afundado e não voltado mais para a superfície. Bombeiros fizeram buscas mergulhando na região mas não encontraram ninguém.