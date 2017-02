Trânsito 10/02/2017 | 08h26

Homem de 68 anos morre em acidente na BR-470 em Rodeio

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira

Um homem de 68 anos morreu em um acidente na BR-470 em Rodeio, no Vale do Itajaí. A colisão envolveu dois carros e ocorreu por volta das 2h50min desta sexta-feira no Km 87 da rodovia.



Um Voyage com placas de Caçador bateu de frente contra um Celta com placas de Timbó. O motorista do Voyage chegou a ser atendido pelos Bombeiros Voluntários, mas morreu no local do acidente. Ele foi identificado pelas iniciais A.L.S. O carona do carro, um jovem de 17 anos, teve lesões leves. A motorista do Celta, uma mulher de 24 anos, também sofreu apenas lesões leves.



Esta foi a 10ª morte na BR-470 no Vale do Itajaí em 2017.