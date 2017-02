Homem morre em acidente entre veículos na Rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Trânsito 16/02/2017 | 23h13

Um homem de 46 anos morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira, no Km 15,1 da SC-486, a Rodovia Antônio Heil, em Itajaí. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão frontal envolveu um automóvel Kia Sportage e um Gol, ambos com placas de Brusque, por volta das 15h40min. O condutor do Gol teria ficado preso às ferragens e chegou a ser encaminhado a um hospital, mas não resistiu. Até a noite desta quinta a identidade da vítima ainda não havia sido confirmada.



Colisão deixa feridos na BR-470, em Apiúna

À noite, um Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desta quinta-feira no Km 107 da BR-470, em Apiúna. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Ibirama, um Citroen C4 Palace que seguia no sentido Ibirama-Blumenau colidiu com um uma parede de pedra às margens da rodovia.



O condutor, um homem de 22 anos, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado pelo Samu de Ascurra em estado grave ao Hospital de Ibirama. Já o passageiro, Vinícius Girardi, de 17 anos, teve fratura de um braço e foi encaminhado consciente ao mesmo hospital.