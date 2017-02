Homem que morreu afogado no rio Itajaí-Açu em Blumenau era foragido da Justiça

Polícia 08/02/2017 | 15h08

A Polícia Civil de Blumenau confirmou que o homem que morreu afogado no rio Itajaí-Açu em Blumenau essa semana era um foragido da Justiça. José Neto Marins Ferreira, de 32 anos, era procurado por um roubo cometido em Blumenau em 2014. Ele também tinha uma passagem policial por posse de drogas em 2008.



::: Corpo de homem que se afogou no rio Itajaí-Açu é encontrado



Ferreira teria se jogado no rio após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Bahia, em que atropelou três pessoas, e ser ameaçado por populares que presenciaram a cena. As três vítimas do acidente sofreram lesões leves. Ele fugiu em direção ao rio e acabou se afogando, sendo localizado somente nesta terça-feira de manhã.