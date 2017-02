Idosa se afoga em piscina de plástico na Velha Grande, em Blumenau

Bombeiros 22/02/2017 | 10h19

Uma idosa de 62 anos sofreu um afogamento grave em uma piscina de plástico em casa na Velha Grande, em Blumenau. O caso ocorreu por volta do meio-dia desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela estava em uma boia que virou e a deixou submersa. Ela estava sozinha na piscina.



Outras pessoas que estavam na casa disseram que só viram a situação e foram socorrer a mulher alguns minutos depois. Um dos familiares tinha conhecimentos em primeiros socorros e fez uma massagem torácica na idosa antes da chegada dos bombeiros. A vítima estava inconsciente quando o socorro chegou, mas ela foi estabilizada e levada ao Hospital Santa Isabel pelo Samu.



A piscina em que o afogamento ocorreu tem um metro de profundidade e estava com cerca de 70 centímetros de água.