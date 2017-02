Lideranças de Blumenau cobram conclusão do prédio da Justiça Federal

Os presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Blumenau, Romualdo Marchinhacki, da Associação Empresarial de Blumenau (Acib), Carlos Tavares D¿Amaral, e o prefeito Napoleão Bernardes seguem na próxima semana para Porto Alegre. Na capital gaúcha eles têm reunião marcada com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Luiz Fernando Penteado, para tentar entender o porquê da demora em relançar a licitação para dar continuidade à construção do prédio que servirá de sede para a Justiça Federal em Blumenau.

O imóvel começou a ser erguido em março de 2012 em terreno doado pela prefeitura atrás do Parque Ramiro Ruediger. O projeto previa uma construção de 14 mil metros quadrados em 10 andares com investimento de mais de R$ 40 milhões. Inicialmente o prazo de entrega era setembro de 2015, mas o ritmo lento, gerado pelas dificuldades financeiras da empresa responsável, tomou conta dos trabalhos e em junho de 2015 a obra parou com cerca de 30% concluídos. Uma nova licitação chegou a ser lançada, mas logo foi suspensa para revisão do projeto. Até agora não há informações de quando será relançada.

Enquanto isso, os servidores e os cidadãos da região se dividem em dois prédios no Centro. Um em frente à prefeitura, na rua Padre Landell de Moura, e outro na Rua 7 de Setembro, antes da Balaroti. Outro imóvel é usado como arquivo dos processos no bairro Salto do Norte.

Só em aluguel são R$ 73,5 mil por mês, que totalizam quase R$ 900 mil por ano, segundo o diretor do Foro local, juiz Adamastor Turnes. Além disso, há prejuízo incalculável no deslocamento entre os imóveis. Se alguém tiver que ir ao arquivo, por exemplo, de uma a duas horas são perdidas no ir e vir. A população também sofre indo de um prédio ao outro buscando a vara correta. Isso quando não vai, por engano, ao Fórum da Justiça do Estado, ao lado do prédio em construção.