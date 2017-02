Acidente de trânsito 13/02/2017 | 07h30

Motociclista morre em acidente na Rua Doutor Pedro Zimmermann, em Blumenau

Ele bateu contra um caminhão perto do Trevo da Mafisa

Um motociclista de 21 anos morreu em um acidente na Rua Doutor Pedro Zimmermann - rodovia SC-108 - no início da manhã desta segunda-feira em Blumenau. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão ocorreu por volta das 4h perto do Trevo da Mafisa.



O jovem conduzia uma moto Honda CBR300 com placas de Indaial quando bateu contra a lateral de um caminhão com placas de São João do Itaperiú. O motociclista morreu na hora. Ele não teve o nome divulgado.