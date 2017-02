Motorista atropela quatro pessoas em ponto de ônibus na Itoupava Central e foge

Acidente 26/02/2017 | 14h42

Um acidente deixou quatro pessoas feridas na rodovia SC-108 (Rua Dr. Pedro Zimmermann) na Itoupava Central em Blumenau neste sábado à noite.



De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um carro invadiu a calçada e acabou atropelando quatro pessoas que estavam em um ponto de ônibus em frente ao Clube Atlético Itoupava. Após o acidente, o motorista fugiu e não foi localizado.

As pessoas feridas foram atendidas no local e uma mulher com fraturas precisou ser levada ao hospital.