Trânsito 08/02/2017 | 08h21

Motorista fica gravemente ferido após bater contra caminhão na BR-470 em Blumenau

Colisão ocorreu na saída da Via Expressa para a BR-470 no início da manhã

Um motorista que ainda não teve a identidade divulgada ficou gravemente ferido após um acidente na BR-470 em Blumenau nesta quarta-feira de manhã. A colisão envolveu um carro e dois caminhões por volta das 6h.



De acordo com as primeiras informações repassadas, uma caminhonete conduzida por um idoso desceu da Via Expressa para a BR-470 em direção ao Trevo da Mafisa e cruzou a pista, invadindo a pista contrária e batendo de frente com um caminhão. Na colisão, uma roda do carro se soltou e acabou atingindo outro caminhão que passava pelo local.



O motorista da caminhonete ficou gravemente ferido e preso nas ferragens. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que constatou traumatismo craniano e o encaminhou ao Hospital Santa Isabel. Nenhum outro envolvido no acidente se feriu e longas filas se formaram na rodovia.