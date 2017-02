O que abre e fecha em Blumenau neste Carnaval

Serviço 25/02/2017 | 12h01

Enquanto maioria dos supermercados e shoppings abrem normalmente todos os dias, serviços públicos terão horários alterados durante o feriado de Carnaval. Bancos e prefeitura reabrem apenas na quarta-feira. Confira abaixo:



PÚBLICOS



- Bancos: fecham na segunda e terça-feira e reabrem na quarta, às 12h.

- Receita Federal: fechada na segunda e terça-feira e reabre na quarta, às 14h.

- Coleta de lixo: lixo comum, normal, já a coletiva seletiva será retomada na quarta-feira.

- Prefeitura de Blumenau: reabre na quarta-feira, às 8h.

- Samae: plantão pelo 115.

- Defesa Civil: plantão pelo telefone 199.

- Saúde: ESFs e ambulatórios gerais fecham na segunda e terça-feira. Policlínica e

Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira fechados sábado, domingo, segunda e terça.



COMÉRCIO DE RUA



- Facultativo, porém a maioria das lojas, conforme o Sindilojas, vai optar por fechar na segunda e reabrir na terça-feira.



RESTAURANTES



- Cada estabelecimento define o seu, porém a orientação é de que todos abram tanto na segunda quanto na terça-feira.



SUPERMERCADOS



- Angeloni (Velha): sábado e segunda-feira das 8h às 23h, e domingo e terça das 9h às 22h.

- Angeloni (Fonte): atendimento normal todos os dias, das 8h às 22h.

- Fort Atacadista: sábado, segunda e terça-feira das 8h às 22h e domingo das 8h às 20h.

- Cooper: atendimento normal todos os dias em todas as filiais, das 8h às 22h.

- Bistek: sábado, domingo e segunda-feira das 8h às 22, terça-feira das 8h às 20h.

- Giassi: sábado e segunda-feira das 8h às 21h e domingo e terça das 8h às 22h30min.

- Galegão: sábado, segunda e terça-feira das 8h às 21h e domingo das 8h às 20h, nas filiais da Fortaleza e Escola Agrícola.

- Supermercado Central Rede Top: atendimento normal todos os dias das 8h às 21h.



SHOPPINGS



- Neumarkt Shopping: atendimento normal todos os dias, sábado, segunda e terça das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h.

- Norte Shopping: sábado, segunda e terça-feira das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h.

- Shopping Park Europeu: sábado e segunda-feira das 10h às 22h, domingo e terça-feira das 14h às 20h.

- Vale Auto Shopping: sábado e domingo das 9h às 18h, segunda e terça-feira fechado.

- Shopping H: sábado das 9h às 14h, fecha no domingo e segunda-feira, e reabre na terça, das 9h às 19h.

- CIC: abre no sábado, das 8h às 18h30min, fecha domingo, e tem atendimento normal na segunda e terça-feira, das 8h às 21h