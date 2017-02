Obra de recapeamento deve melhorar condições da Rua Bahia

Infraestrutura 11/02/2017 | 13h01

Um projeto de recuperação da Rua Bahia pode dar fim aos buracos e desníveis que, embora rendam memes na internet, acabam por estragar o humor de quem precisa passar pela principal via do bairro Salto. Esta semana a Câmara de Vereadores autorizou o município de Blumenau a contratar uma operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).



Os R$ 8 milhões pleiteados pela prefeitura junto ao banco, somados aos R$ 2 milhões de contrapartida do município, serão utilizados no projeto de recapeamento da Rua Bahia, no trecho de 3,9 quilômetros entre a Rua Dr. Fritz Muller e o acesso à Ponte do Badenfurt. Além da fresagem do piso atual e da nova camada asfáltica em todo o trecho, a obra também deve ter alargamento da pista em cinco pontos onde hoje há

faixas mais estreitas com as ilhas de segurança.



– O pavimento atual da Rua Bahia está com a vida útil ultrapassada e ficou ainda mais deteriorado após a passagem da rede de gás. Essas melhorias vão ajudar muito. Nos trechos em que há mais depressões vai ser feito um reforço na base — detalha o diretor de Projetos da Secretaria de Obras de Blumenau, Dirk Reiter.



Mas não são apenas os motoristas os beneficiados com as melhorias na rua que já serviu de passagem para o trem e que hoje tenta exigir a mesma resistência das suspensões de automóveis. O lado esquerdo de quem segue em direção à Ponte do Badenfurt deverá contar com calçadas e ciclovias – em alguns trechos compartilhadas, em outros separadas por canteiro e meio-fio. Passagens elevadas devem ser erguidas nas transversais da Rua Bahia.



As melhorias de acessibilidade são exigências do BRDE e devem ser incluídas no projeto até o fim da próxima semana.

Obra ainda depende de financiamento

Apesar da boa notícia, ainda deve demorar para que pedestres e motoristas possam percorrer a Rua Bahia sem precisar testar os reflexos e a capacidade de desviar. A obra ainda depende da aprovação do financiamento junto ao BRDE. A autorização da Câmara e a documentação complementar será enviada ao banco e deve voltar de lá até o fim do mês.



Depois disso, o município passa a aguardar pela análise da Secretaria do Tesouro Nacional, ligada ao Ministério da Fazenda, um processo que costuma levar mais dois meses. Confirmada a aprovação até abril, a prefeitura espera assinar o contrato e liberar a licitação entre maio e junho. Resultado: se tudo der certo a previsão é de que as obras possam começar até o final de agosto. O cronograma do projeto é de que os trabalhos durem 10 meses.