Obras no bairro Bom Retiro chegam à fase final em Blumenau

Saneamento 20/02/2017 | 17h31

As obras de implantação da rede de esgoto na Rua Hermann Hering, bairro Bom Retiro, em Blumenau, chegaram à fase final. Nesta terça-feira, a Odebrecht Ambiental, que executa o serviço, começa a colocação da segunda camada de asfalto na via.



Com isso, o trânsito no sentido bairro Velha/Centro continua interditado das 8h às 20h, período em que são executados os serviços, com liberação ao tráfego de veículos somente das 20h às 8h. Já no sentido Centro/bairro Velha, o fluxo de veículos funciona normalmente.



As obras no bairro Bom Retiro começaram logo após o Natal, em 26 de dezembro de 2016. A previsão da Odebrecht é que os serviços na Rua Hermann Hering estejam concluídos no dia 28 de fevereiro.