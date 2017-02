Ônibus em Blumenau terão horário diferenciado em dois dias do Carnaval

Transporte coletivo 23/02/2017 | 12h29

O Seterb divulgou nesta quinta-feira as linhas doque terão horários diferenciados durante o Carnaval. Os horários serão reduzidos na segunda e na terça-feira, dias 27 e 28, por conta da demanda reduzida durante o ponto facultativo.Alguns ônibus ficarão à espera nos terminais para, caso haja a necessidade, atendam demandas eventuais. As tabelas de horários para o feriado já foram distribuídas nos terminais e estão disponíveis no site do SeterbConfira abaixo as linhas de ônibus do transporte coletivo urbano que funcionarão com horários diferenciados nos dias 27 e 28 de fevereiro:Troncal 10 – Via Rua São PauloTroncal 11 – Via Dois de SetembroTroncal 12 – Via Escola AgrícolaTroncal 15 – Via Ponte TamarindoTroncal 17 – Via Rua das MissõesTroncal 30 – Via Gov. Jorge LacerdaTroncal 31 – Via Rua dos CaçadoresTroncal 32 – Via Água Verde102 – Margem Esquerda104 – Vila Itoupava153 – Salto do Norte300 – Interbairros (Via Rua Bahia)302 – Ristow303 – Franz Muller312 – Hermann Barthel402 – Rui Barbosa403 – Progresso405 – Jordão409 – Santa Maria501 – Bom Retiro507 – Vorstadt508 – República Argentina509 – Zendron601 – Fortaleza603 – Tribess705 – Ponte Salto707 – Concórdia902 – Loteamento Primavera