Pancho: Blumenau tem um caso suspeito de febre amarela

Saúde 06/02/2017 | 11h00 Atualizada em

Blumenau tem apenas um caso suspeito de febre amarela neste período de surto que está sendo registrado no Sudeste do país. Trata-se de um caminhoneiro que passou recentemente por uma das regiões afetadas pela doença. Ele não tinha histórico de vacinas e apresentou sintomas da febre. O resultado do exame deve chegar nos próximos dias. Além disso, ele foi diagnosticado com leptospirose, mas já recebeu alta.

A procura pela imunização aumentou significativamente em Blumenau. Quando apenas o Ambulatório Geral do Centro tinha sala de vacina habilitada, cerca de 1,8 mil doses eram aplicadas por mês. Agora, com os sete ambulatórios habilitados, esse número aumento para 4 mil.

Ainda assim, a Vigilância Epidemiológica da cidade deixa claro que não há motivo para pânico. As vacinas só podem ser aplicadas em quem vai viajar para os estados atingidos, ou seja, Minas Gerais e Espírito Santo. Bom senso é exigido da população.