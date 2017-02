Pancho: casa enxaimel da Vila Itoupava ficará no novo Parque das Itoupavas

Construção 28/02/2017 | 10h01





A casa enxaimel que chegou a servir de Central de Atendimento ao Turista (CAT) na entrada da Vila Itoupava junto à rodovia Guilherme Jensen (SC-108) está sendo montada no Parque das Itoupavas, que está em construção na BR-470 bem perto do entroncamento com a SC-108. O imóvel foi retirado da Rua Paraíba em 2005 e levado para a Vila para servir como base para os visitante que chegam à cidade pelo Norte, papel que desempenhou por pouco tempo. Em 2009 a estrutura foi danificada por uma enxurrada.



Agora, pelo visto, poderá ter mais serventia em um novo espaço público da cidade. Pena que a obra do parque está lenta. Iniciada em janeiro do ano passado, a previsão era entregar o espaço em novembro. Faz falta.