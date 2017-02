Pancho: Conheça o projeto de centro comercial para o Água Verde em Blumenau

Um novo supermercado com centro comercial deve surgir em breve no bairro Água Verde. A estrutura será erguida em um terreno entre as ruas Guilherme Poerner e Johann Ohf, bem em frente ao entroncamento dessas vias com a General Osório (Leite Trevo).

Para que saia do papel, os três empreendedores só dependem da definição de qual marca vai ocupar o espaço do supermercado, o que deve ocorrer logo. O imóvel terá 14,8 mil metros quadrados de área construída e, além do supermercado, vai abrigar praça de alimentação com capacidade para oito operações, 33 espaços para lojas e prestadores de serviços e um estacionamento coberto com 210 vagas.