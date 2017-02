Pancho: Depois de suspensa, licitação para coleta de lixo será relançada nos próximos dias

Demorou um pouco, mas deve ser relançado nos próximos dias o edital de licitação que pode definir a empresa que fará a coleta de lixo em Blumenau. Segundo o novo presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Alexandro Fernandes, os últimos detalhes do novo texto estão sendo revisados. Um edital chegou a ser lançado em novembro, mas foi suspenso devido a questionamentos feitos por empresas interessadas em participar do processo.

A empresa que vencer a licitação, além de coletar o lixo orgânico, fará o recolhimento do material reciclável. Hoje esse serviço é feito pelo pessoal da cooperativa Reciblu com veículos do Samae. A vencedora também será responsável pela instalação de novos contêineres nas ruas de Blumenau, em especial nos bairros. O preço máximo pelo serviço anual deve chegar perto de R$ 21 milhões.

O serviço de coleta de lixo em Blumenau está sendo prestado desde o ano passado em regime emergencial pela empresa Blumeterra. O presidente do Samae admite que a autarquia tem problemas na operação de coleta do material reciclável e, por isso mesmo, esse serviço também será terceirizado.