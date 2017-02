Pancho: Empresa de Curitiba divulga projeto de centro comercial para o terreno do BEC

Negócios 09/02/2017 | 15h07 Atualizada em

Está no site da Invescon, empresa de gestão imobiliária de Curitiba, o projeto de construção de um centro comercial no terreno que abrigou por décadas o estádio Aderbal Ramos da Silva, entre a Rua das Palmeiras (Alameda Duque de Caxias) e a Rua Alwin Schrader, em Blumenau.

::: Leia mais informações do colunista Pancho :::



Trata-se do Express Mall Alameda, que terá, pelas plantas publicadas, 11 lojas no andar térreo, estacionamento e uma lanchonete drive-thru. O segundo piso terá mais de 1,2 mil metros quadrados sem destinação definida. De acordo com o que está publicado, a empresa busca investidores para viabilizar o empreendimento.

De acordo com a administração da Invescon, o que está divulgado ainda é um estudo. Falta avaliar custo da obra e a demanda da região. Em todo caso, há uma esperança de que poderemos ter em breve um interessante equipamento para aquela região.