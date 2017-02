Pancho: Finalmente, placas indicam caminho a Blumenau a partir da BR-101

Sinalização 14/02/2017 | 11h00 Atualizada em

Sinalização foi instalada próximo ao trevo com a Rodovia Jorge Lacerda (SC-412)

Sinalização foi instalada próximo ao trevo com a Rodovia Jorge Lacerda (SC-412) Foto: júlia schaefer / Divulgação

Uma das reclamações mais recorrentes entre os leitores da coluna era a falta de sinalização viária na BR-101 indicando o caminho para Blumenau. Tinha até indicação para cidades vizinhas, mas para a capital do Médio Vale, sede da Oktoberfest, nem pensar.



Eis que agora temos, sim, placas indicando o caminho da cidade a partir da rodovia federal. Tanto pela Rodovia Jorge Lacerda como pela BR-470. As placas foram solicitadas pelo secretário de Turismo e Lazer, Ricardo Stodieck, e pelo senador Dalírio Beber (PSDB), ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).