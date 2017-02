Pancho: geladeiras com livros espalhadas pela Furb ganham traços de artistas

Arte 13/02/2017 | 14h14

Artistas convidados pelo Diretório Central de Estudantes (DCE) daderam uma nova cara a quatro geladeiras que passam a fazer parte do projeto. Elas serão espalhadas pelos campi da universidade com livros dos mais diversos gêneros. As pessoas podem pegar, ler e devolver sem qualquer controle, a não ser o da própria consciência. E, claro, podem contribuir doando livros também.As novas peças, fruto de doação feita à Furb, foram pintadas pelos artistas Fernando Alex, João Rodrigues, Edemilson Alexandre Pinto, Walter Jr. e Mailson Rodrigues. Com essas, o projeto passa a ter nove geladeiras.