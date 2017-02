Pancho: Homem cuida das mãos de clientes de salão de beleza de Blumenau 

Trabalho 10/02/2017 | 11h00 Atualizada em

Julio Caetano aprendeu o ofício com a tia e atendia em casa antes de começar no salão Foto: Pancho / Agência RBS / Agência RBS

Ofício dominado pelas mulheres, o tratamento de unhas e mãos no salão Novo Visual, no Centro de Blumenau, é também responsabilidade de um homem. Julio Caetano, 25, trabalha há cinco anos no local e, com isso, quebra dois paradigmas da profissão ao mesmo tempo: o do gênero e o da alta rotatividade.

O manicuro (sim, a palavra existe) aprendeu o ofício com a tia e começou a trabalhar atendendo em casa, no bairro Progresso. Foi um amigo que o levou ao salão e de lá não saiu mais:

– No começo havia um certo preconceito, umas caras estranhas. Hoje sou bem aceito.

Como é o profissional das unhas mais antigo no local de trabalho, conquistou a confiança de clientes e colegas.

Lugar de homem também é no salão.