Pancho: Justiça Federal quer retomar construção de sede em Blumenau até junho

Obra pública 23/02/2017 | 07h44 Atualizada em

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Luiz Fernando Penteado, disse ontem a lideranças blumenauenses, em Porto Alegre, que tem a meta de reiniciar a construção do prédio da Justiça Federal na cidade ainda no primeiro semestre. Os projetos complementares estão sendo ajustados e assim que o serviço for concluído uma nova licitação será lançada.

A reunião teve a participação do prefeito Napoleão Bernardes, do presidente da Acib, Carlos Tavares D¿Amaral, do presidente da OAB Blumenau, Romualdo Marchinhacki, e do diretor do Foro da Justiça Federal na cidade, Adamastor Nicolau Turnes.

Prédio começou a ser erguida em 2012. Obra parou depois da desistência da empresa que venceu a licitação Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Lideranças de Blumenau cobram conclusão do prédio da Justiça Federal



O imóvel começou a ser erguido atrás do Parque Ramiro Ruediger em 2012. A obra parou porque a empresa desistiu do serviço